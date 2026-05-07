Luant

Les Estivales de l’étang Duris

Luant Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Festival Les Estivales de l’étang Duris à Luant, proche de Châteauroux et à proximité de la Brenne reviennent cette année encore avec un programme très riche et varié pour plaire au plus grand nombre: brocante, jet ski, concerts.

Les estivales reviennent et auront lieu dans le cadre de l’étang Duris de Luant avec cette année au programme: Brocante (dès 8h), baptème de jet ski, mini moto, balades à moto, erpas barbecue géant, manèges, concert (à partir de 15h) avec Les Tontons Genants et SNK. .

Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 97 85 98 luantevents@gmail.com

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English :

Festival Les Estivales de l’étang Duris in Luant, near Châteauroux and close to the Brenne, are back again this year with a rich and varied program to please as many people as possible: flea market, jet ski, concerts.

L’événement Les Estivales de l’étang Duris Luant a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Châteauroux Berry Tourisme