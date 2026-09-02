AGENDA · Lauzerte
Randonnée pour Octobre rose Stade de Vignals Lauzerte
samedi 17 octobre 2026 · Stade de Vignals · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Randonnée pour Octobre rose
Stade de Vignals Lieu-dit Vignals Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 13:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Randonnée pour Octobre rose à Lauzerte le 17 octobre.
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Stade de Vignals Lieu-dit Vignals Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 22 24 03 92
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English :
Hike for Pink October in Lauzerte on October 17.
L’événement Randonnée pour Octobre rose Lauzerte a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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