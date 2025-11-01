[Randonnée] Pour P’tits Doudous du CH de Dieppe La Halte Verte (Ancienne Gare d’Offranville) Offranville

Offranville

[Randonnée] Pour P’tits Doudous du CH de Dieppe

La Halte Verte (Ancienne Gare d’Offranville) / 280 rue Jacques-Émile Blanche Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 07:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Dans le cadre de leur préparation pour le Corsica Raid Femina 2026, les Normand’elles bornées vous embarquent pour une grande Marche Solidaire de 25 km ! Pas de chrono, pas de pression, pas besoin de certificat médical juste l’envie de se dépasser ensemble au grand air.

Une marche au profit des P’tits Doudous du Centre Hospitalier de Dieppe. En effet, 100% de la cagnotte sera reversée à l’association dieppoise qui égaye le quotidien des enfants à l’hôpital.

L’inscription est sous forme de don libre. Les organisatrices vous suggèrent 1€ par kilomètre parcouru, soit 25€. Mais chacun participe à hauteur de ses envies!

ATTENTION PLACES TRÈS LIMITÉES ! 100 marcheurs maximum!

Inscriptions sur https://www.helloasso.com/associations/les-normand-elles-bornees/evenements/inscription-marche-solidaire

Un rendez-vous convivial et solidaire à ne pas manquer! .

La Halte Verte (Ancienne Gare d’Offranville) / 280 rue Jacques-Émile Blanche Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 20 40 35 normandellesbornees@gmail.com

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English : [Randonnée] Pour P’tits Doudous du CH de Dieppe

L’événement [Randonnée] Pour P’tits Doudous du CH de Dieppe Offranville a été mis à jour le 2026-04-25 par Seine-Maritime Attractivité