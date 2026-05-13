Eygurande-et-Gardedeuil

Randonnée-repas

Salles des fêtes Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Randonnée repas- Départ à 18h30 de la salle des fêtes pour 9 km, apéritif sur le parcours au Château de la Mole, repas à l’arrivée 20 €/ad, 10 €/enf de 12 ans sur réservation Entrée, rôti de boeuf braisé, frites, fromage, dessert, apportez couverts et assiettes 06 36 79 49 26 .

Salles des fêtes Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 27 43

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English : Randonnée-repas

L’événement Randonnée-repas Eygurande-et-Gardedeuil a été mis à jour le 2026-05-13 par Vallée de l’Isle en Périgord