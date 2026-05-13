Randonnée-repas Eygurande-et-Gardedeuil
Randonnée-repas Eygurande-et-Gardedeuil samedi 13 juin 2026.
Eygurande-et-Gardedeuil
Randonnée-repas
Salles des fêtes Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Randonnée repas- Départ à 18h30 de la salle des fêtes pour 9 km, apéritif sur le parcours au Château de la Mole, repas à l’arrivée 20 €/ad, 10 €/enf de 12 ans sur réservation Entrée, rôti de boeuf braisé, frites, fromage, dessert, apportez couverts et assiettes 06 36 79 49 26 .
Salles des fêtes Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 27 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée-repas
L’événement Randonnée-repas Eygurande-et-Gardedeuil a été mis à jour le 2026-05-13 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Eygurande-et-Gardedeuil (Dordogne)
- Fête de la musique Eygurande-et-Gardedeuil 20 juin 2026