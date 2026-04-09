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Randonnée Roller Carnaval 2026 – Nantes-Roller Place Ricordeau Nantes

Randonnée Roller Carnaval 2026 – Nantes-Roller Place Ricordeau Nantes

Randonnée Roller Carnaval 2026 – Nantes-Roller Place Ricordeau Nantes jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Place Ricordeau

Adresse : Place Alexis Ricordeau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 20:30

Tarif : Gratuit - Sans inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 20:30 –
Gratuit : oui Gratuit – Sans inscription Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap 

C’est l’heure de sortir votre plus beau déguisement ???? pour parader dans les rues de Nantes ??????????????Comme chaque année, venez participer à la mythique randonnée roller spéciale Carnaval !La randonnée empruntera un parcours événementiel, accessible au plus grand nombre. Une belle occasion de sortir entre amis, en famille ou avec les enfants.Plus d’informations sur nantes-roller, ainsi que sur nos réseaux Instagram et FacebookAnnulation possible en cas de pluie (communication sur nos réseaux).

Place Ricordeau Centre-ville Nantes 44000


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