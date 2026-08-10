Randonnée Grange de la Smalah Saint-Julien-en-Born
vendredi 21 août 2026 · Grange de la Smalah · Saint-Julien-en-Born
Informations pratiques
Saint-Julien-en-Born
Randonnée
Grange de la Smalah 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 09:00:00
fin : 2026-08-21 14:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Boucle du moulin de Binaou 6,9km.
Randonnée entre forêt, ruisseaux, étangs et bâti traditionnel landais suivi d’un repas partagé au marché gourmande de Linxe.
Co-voiturage possible au départ du café La Grange.
Plus d’informations au 06 60 18 00 66. .
Grange de la Smalah 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 18 00 66
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English : Randonnée
L’événement Randonnée Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-08-07 par Côte Landes Nature Tourisme
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