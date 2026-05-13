Rosiers-d’Égletons

Randonnée Santé

Rosiers-d’Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 09:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Randonnée Santé organisée par la MSP d’Egletons

3 parcours

Parcours 6 et 8 km balisés

Parcours 2km accessible à tous

Départ Epicerie de Rosiers d’Egletons

9h pour le 8km

9h30 pour le 6 km

10h pour le 2km

Stand d’information animé par des professionnels de santé au point de départ/arrivée

Tarifs Don libre reversé au Comité de la Corrèze de la Ligue contre le Cancer

Inscriptions au 0555933275 .

Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 32 75

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English : Randonnée Santé

L’événement Randonnée Santé Rosiers-d’Égletons a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières