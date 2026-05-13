Randonnée Santé Rosiers-d’Égletons
Randonnée Santé Rosiers-d’Égletons mercredi 17 juin 2026.
Rosiers-d’Égletons
Randonnée Santé
Rosiers-d’Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 09:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Randonnée Santé organisée par la MSP d’Egletons
3 parcours
Parcours 6 et 8 km balisés
Parcours 2km accessible à tous
Départ Epicerie de Rosiers d’Egletons
9h pour le 8km
9h30 pour le 6 km
10h pour le 2km
Stand d’information animé par des professionnels de santé au point de départ/arrivée
Tarifs Don libre reversé au Comité de la Corrèze de la Ligue contre le Cancer
Inscriptions au 0555933275 .
Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 32 75
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English : Randonnée Santé
L’événement Randonnée Santé Rosiers-d’Égletons a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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