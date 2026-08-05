AGENDA · Dyé
Randonnée semi-nocturne Dyé
samedi 5 septembre 2026 · Dyé
Informations pratiques
Dyé
Randonnée semi-nocturne
Salle des fêtes Dyé Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Samedi 5 septembre 2026
Départ 19h pour 8kms
Salle des fêtes de Dyé
Participation 5€
Inclus Ravitaillement Pot d’arrivée, soupe à l’oignon ou légumes .
Salle des fêtes Dyé 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 41 44
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English : Randonnée semi-nocturne
L’événement Randonnée semi-nocturne Dyé a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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