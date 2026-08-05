Informations pratiques

Dyé

Randonnée semi-nocturne

Salle des fêtes Dyé Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Samedi 5 septembre 2026

Départ 19h pour 8kms

Salle des fêtes de Dyé

Participation 5€

Inclus Ravitaillement Pot d’arrivée, soupe à l’oignon ou légumes .

Salle des fêtes Dyé 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 41 44

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English : Randonnée semi-nocturne

L’événement Randonnée semi-nocturne Dyé a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois