Randonnée semi-nocturne Halle de la Gare Rupt-sur-Moselle

samedi 15 août 2026 · Halle de la Gare · Rupt-sur-Moselle

Informations pratiques

Rupt-sur-Moselle

Randonnée semi-nocturne

Halle de la Gare 1 Quai de la Parelle Rupt-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Départs de 16h à 19h pour un parcours de 8 km avec un quizz. Restauration et concert après l’effortTout public

2 .

Halle de la Gare 1 Quai de la Parelle Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 6 70 78 18 77 cvosgien.caro@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Departures from 4:00 p.m. to 7:00 p.m. for an 8-km course that includes a quiz. Food and a concert after the race

L’événement Randonnée semi-nocturne Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-08-04 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES