Randonnée semi-nocturne Halle de la Gare Rupt-sur-Moselle
samedi 15 août 2026 · Halle de la Gare · Rupt-sur-Moselle
Informations pratiques
Rupt-sur-Moselle
Randonnée semi-nocturne
Halle de la Gare 1 Quai de la Parelle Rupt-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Départs de 16h à 19h pour un parcours de 8 km avec un quizz. Restauration et concert après l’effortTout public
2 .
Halle de la Gare 1 Quai de la Parelle Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 6 70 78 18 77 cvosgien.caro@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Departures from 4:00 p.m. to 7:00 p.m. for an 8-km course that includes a quiz. Food and a concert after the race
L’événement Randonnée semi-nocturne Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-08-04 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES