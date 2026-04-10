Varennes-sur-Loire

Randonnée semi-nocturne

Rue des Baraudières Varennes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

L’association Varennes Loisirs Nature a le plaisir de vous convier à sa randonnée semi-nocturne.

Deux circuits guidés de 5 et 10 km vous sont proposés.

La randonnée se termine par la traditionnelle soupe à l’oignon. Chacun apporte son bol, son verre et ses couverts.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 24 avril 2026.

Inscription sur place à partir de 19h et départ des deux groupes à 19h30. .

Rue des Baraudières Varennes-sur-Loire 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 79 35 13 20 varennesloisirsnaturevln@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Varennes Loisirs Nature association is pleased to invite you to its semi-nocturnal hike.

L’événement Randonnée semi-nocturne Varennes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME