Randonnée semi-nocturne Varennes-sur-Loire
Randonnée semi-nocturne Varennes-sur-Loire vendredi 24 avril 2026.
Varennes-sur-Loire
Randonnée semi-nocturne
Rue des Baraudières Varennes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
L’association Varennes Loisirs Nature a le plaisir de vous convier à sa randonnée semi-nocturne.
Deux circuits guidés de 5 et 10 km vous sont proposés.
La randonnée se termine par la traditionnelle soupe à l’oignon. Chacun apporte son bol, son verre et ses couverts.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 24 avril 2026.
Inscription sur place à partir de 19h et départ des deux groupes à 19h30. .
Rue des Baraudières Varennes-sur-Loire 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 79 35 13 20 varennesloisirsnaturevln@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Varennes Loisirs Nature association is pleased to invite you to its semi-nocturnal hike.
L’événement Randonnée semi-nocturne Varennes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME