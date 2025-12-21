Condes

Randonnée solidaire

Village de Condes Condes Haute-Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

3 parcours au choix

4,5km (accessible à tous)

7km (dénivelé 120m)

12km (dénivelé 170m)

Dernier départ pour le 12km à 11h30

Restauration sur place Américain, frites, une boisson et un fruit pour 10 euros

Inscriptions possibles sur place mais places limitées !

Restauration dans le limite des stocks disponibles pour les non inscrits.

Evénement organisé en partenariat avec APE Brethenay-Condes et Adap’t ton chien

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Adap’t ton Chien. .

Village de Condes Condes 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 22 92 89 59

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English :

L’événement Randonnée solidaire Condes a été mis à jour le 2026-04-13 par Antenne de Chaumont