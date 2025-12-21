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Randonnée solidaire Condes

Randonnée solidaire Condes

Randonnée solidaire Condes dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Village de Condes

Ville : 52000 Condes

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Condes

Randonnée solidaire

Village de Condes Condes Haute-Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Tout public
3 parcours au choix
4,5km (accessible à tous)
7km (dénivelé 120m)
12km (dénivelé 170m)

Dernier départ pour le 12km à 11h30

Restauration sur place Américain, frites, une boisson et un fruit pour 10 euros
Inscriptions possibles sur place mais places limitées !
Restauration dans le limite des stocks disponibles pour les non inscrits.

Evénement organisé en partenariat avec APE Brethenay-Condes et Adap’t ton chien
Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Adap’t ton Chien.   .

Village de Condes Condes 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 22 92 89 59 

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English :

L’événement Randonnée solidaire Condes a été mis à jour le 2026-04-13 par Antenne de Chaumont

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