Randonnée solidaire Condes
Randonnée solidaire Condes dimanche 10 mai 2026.
Condes
Randonnée solidaire
Village de Condes Condes Haute-Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
3 parcours au choix
4,5km (accessible à tous)
7km (dénivelé 120m)
12km (dénivelé 170m)
Dernier départ pour le 12km à 11h30
Restauration sur place Américain, frites, une boisson et un fruit pour 10 euros
Inscriptions possibles sur place mais places limitées !
Restauration dans le limite des stocks disponibles pour les non inscrits.
Evénement organisé en partenariat avec APE Brethenay-Condes et Adap’t ton chien
Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Adap’t ton Chien. .
Village de Condes Condes 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 22 92 89 59
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English :
L’événement Randonnée solidaire Condes a été mis à jour le 2026-04-13 par Antenne de Chaumont
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