Randonnée Spézet Maison de la Chapelle du Krann Spézet dimanche 12 juillet 2026.

Spézet

Randonnée Spézet

Maison de la Chapelle du Krann Lieu-dit Bardero Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

DIMANCHE 12 JUILLET

> Circuit découverte des chemins creux 21 km

> Rdv 9h, Maison de la Chapelle du Krann, SPEZET

> Prévoir pique-nique

> Contact Ar Gaouenn Glas Penn Kazh, Xavier

BOHEME (06 01 34 10 74). .

Maison de la Chapelle du Krann Lieu-dit Bardero Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 01 34 10 74

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English :

L’événement Randonnée Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-06-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou