Randonnée Spézet Maison de la Chapelle du Krann Spézet
Randonnée Spézet Maison de la Chapelle du Krann Spézet dimanche 12 juillet 2026.
Spézet
Randonnée Spézet
Maison de la Chapelle du Krann Lieu-dit Bardero Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
DIMANCHE 12 JUILLET
> Circuit découverte des chemins creux 21 km
> Rdv 9h, Maison de la Chapelle du Krann, SPEZET
> Prévoir pique-nique
> Contact Ar Gaouenn Glas Penn Kazh, Xavier
BOHEME (06 01 34 10 74). .
Maison de la Chapelle du Krann Lieu-dit Bardero Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 01 34 10 74
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English :
L’événement Randonnée Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-06-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou