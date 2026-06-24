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Randonnée Spézet Maison de la Chapelle du Krann Spézet

Randonnée Spézet Maison de la Chapelle du Krann Spézet dimanche 12 juillet 2026.

Lieu
Maison de la Chapelle du Krann
Adresse
Lieu-dit Bardero
Ville
29540 Spézet
Département
Finistère
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Spézet

Randonnée Spézet

Maison de la Chapelle du Krann Lieu-dit Bardero Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

DIMANCHE 12 JUILLET
> Circuit découverte des chemins creux 21 km
> Rdv 9h, Maison de la Chapelle du Krann, SPEZET
> Prévoir pique-nique
> Contact Ar Gaouenn Glas Penn Kazh, Xavier
BOHEME (06 01 34 10 74).   .

Maison de la Chapelle du Krann Lieu-dit Bardero Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 01 34 10 74 

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English :

L’événement Randonnée Spézet Spézet a été mis à jour le 2026-06-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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