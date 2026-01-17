Randonnée sur l’estran Traversée du Diben Rue de Karreg An Ti Plougasnou

Randonnée sur l’estran Traversée du Diben

Rue de Karreg An Ti Devant le camping municipal Plougasnou Finistère

Début : 2026-03-20 12:30:00

Nicolas vous propose une traversée de l’anse du Diben par grande marée basse, en passant par l’estran, autour des mouillages, du balisage et un peu dans la vase… L’occasion de découvrir l’estran de Plougasnou sous un nouvel angle !

Veuillez prévoir des chaussures qui ne craignent pas l’eau/vase et le matériel nécessaire pour une randonnée confortable.

Randonnée sportive adaptée aux personnes de plus de 10 ans.

Environ 1h30. Réservation indispensable. .

