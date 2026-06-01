Randonnée tours et détours autour du patrimoine rural et champêtre, Maison des associations de Sépeaux-Saint-Romain, Sépeaux-Saint Romain

Randonnée tours et détours autour du patrimoine rural et champêtre Samedi 27 juin, 08h15 Maison des associations de Sépeaux-Saint-Romain Yonne

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T08:15:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T08:15:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00

Participez à une randonnée de 12 km (≈ 3h) organisée par l’association Patrimoine et partage (en collaboration avec le Pays d’art et d’histoire du Jovinien) autour du patrimoine rural et champêtre des villages de Sépeaux et de Saint-Romain (commue nouvelle de Sépeaux-Saint-Romain).

Maison des associations de Sépeaux-Saint-Romain 27 rue de Saint-Romain 89116 Sépeaux-Saint-Romain Sépeaux-Saint Romain 89116 Sépeaux Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Découvrez le patrimoine rural et champêtre des villages de Sépeaux et de Saint-Romain (commune nouvelle de Sépeaux-Saint-Romain)

Pays d’art et d’histoire du Jovinien