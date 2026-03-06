VoyageS, fantaisie musicale Festival La Reverdie 2026 et des Jardins en fête du Jovinien

Eglise et parc Sépeaux-Saint Romain Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Dans le cadre des festivals La Reverdie et des Jardins en Fête du Jovinien, invités par l’Office du Tourisme du Jovinien, l’ensemble Obsidienne, les Cies En corme de poire et Souche Bleue, vous convient à une fantaisie musicale du Moyen-Âge à nos jours, accompagnés de Béatrice Kerfa qui nous instruit sur les beautés du patrimoine. Entre l’église et le parc de Sépeaux-Saint-Romain (89116) le dimanche 14 juin à 14h30.

Au départ, succède l’exil, le voyage sous emprise, celui dans l’espace, un passage en ville, les évasions, le dernier voyage, le pèlerinage et enfin le retour ! Ils accompagnent les écrivains Kierkegaard, Jules Renard, J.K. Jerome, François Villon… des musiques traditionnelles et de Josquin des Prés, Clément Janequin, Jean-Philippe Rameau, Cristòbal de Morales, Guillaume de Machaut… Une épopée joyeuse portée par les artistes polyvalents des Cie Obsidienne, En forme de poire et Souche Bleue qui s’accompagnent d’instruments aux noms féériques, crwth, psaltérion, rebec, citole, et de Béatrice Kerfa qui nous instruit sur les beautés du patrimoine. .

Eglise et parc Sépeaux-Saint Romain 89116 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VoyageS, fantaisie musicale Festival La Reverdie 2026 et des Jardins en fête du Jovinien

L’événement VoyageS, fantaisie musicale Festival La Reverdie 2026 et des Jardins en fête du Jovinien Sépeaux-Saint Romain a été mis à jour le 2026-03-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)