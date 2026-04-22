Villeperdue

Randonnée vélo et pédestres La VILLA PERDITA, 2ème édition

Villeperdue Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

A VILLA PERDITA, 2ème édition

Des parcours vélos et pédestres pour petits et grands une occasion de se déplacer en famille ou entre amis.

LA VILLA PERDITA, 2ème édition

Date

14 juin 2026

Heure

Toute la journée

7€ en ligne sur la page Facebook du SCV ou par mail 529266@lcfoot.fr

8€ sur place

Parcours 22, 30, 43, 53 et 63 kms avec ravitaillement

Départ libre entre 7h30 et 10h au Stade de Villeperdue

Restauration sur place 7 .

Villeperdue 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 529266@lcfoot.fr

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English :

A VILLA PERDITA, 2nd edition

Bicycle and pedestrian routes for young and old, an opportunity to get around with family and friends.

L’événement Randonnée vélo et pédestres La VILLA PERDITA, 2ème édition Villeperdue a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme