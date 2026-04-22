Randonnée vélo et pédestres La VILLA PERDITA, 2ème édition Villeperdue
Randonnée vélo et pédestres La VILLA PERDITA, 2ème édition Villeperdue dimanche 14 juin 2026.
Villeperdue
Randonnée vélo et pédestres La VILLA PERDITA, 2ème édition
Villeperdue Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
A VILLA PERDITA, 2ème édition
Des parcours vélos et pédestres pour petits et grands une occasion de se déplacer en famille ou entre amis.
LA VILLA PERDITA, 2ème édition
Date
14 juin 2026
Heure
Toute la journée
7€ en ligne sur la page Facebook du SCV ou par mail 529266@lcfoot.fr
8€ sur place
Parcours 22, 30, 43, 53 et 63 kms avec ravitaillement
Départ libre entre 7h30 et 10h au Stade de Villeperdue
Restauration sur place 7 .
Villeperdue 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 529266@lcfoot.fr
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English :
A VILLA PERDITA, 2nd edition
Bicycle and pedestrian routes for young and old, an opportunity to get around with family and friends.
L’événement Randonnée vélo et pédestres La VILLA PERDITA, 2ème édition Villeperdue a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme