Villeperdue

Vide-grenier du SC Villeperdue

10 Rue de la Mairie Villeperdue Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

☀️ Le soleil est de retour, c’est le moment idéal pour faire du tri dans la maison

Profitez-en pour vous inscrire au vide-grenier brocante du SC Villeperdue ️ qui aura lieu le dimanche 31 mai 2026 !

Une occasion de vider vos placards, de faire de bonnes affaires et de passer un bon moment !

☀️ Le soleil est de retour, c’est le moment idéal pour faire du tri dans la maison

Profitez-en pour vous inscrire au vide-grenier brocante du SC Villeperdue ️ qui aura lieu le dimanche 31 mai 2026 !

Une belle occasion de vider vos placards , de faire de bonnes affaires et de passer un moment convivial

Salle polyvalente Villeperdue

Accueil des exposants dès 6h00

Réservations par téléphone 06 36 49 47 73

Inscriptions via HelloAsso ou QR Code

https://www.helloasso.com/…/eve…/vide-grenier-brocante-1

Réservations possibles le jour J (selon disponibilités)

Buvette & restauration sur place .

10 Rue de la Mairie Villeperdue 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 36 49 47 73 529266@lcfoot.fr

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English :

Second event of the Villeperdue Christmas Market, November 24

L’événement Vide-grenier du SC Villeperdue Villeperdue a été mis à jour le 2026-04-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme