Randonnée vigneronne Cave du Tursan Geaune
samedi 4 juillet 2026 · Cave du Tursan · Geaune
Informations pratiques
Geaune
Randonnée vigneronne
Cave du Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Randonnez, découvrez, dégustez ! Parcours au coeur du vignoble, découverte des paysages du Tursan, ravitaillement.
Forfait rando + déjeuner vigneron
Randonnez, découvrez, dégustez ! Parcours au coeur du vignoble, découverte des paysages du Tursan, ravitaillement.
Forfait rando + déjeuner vigneron .
Cave du Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr
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English : Randonnée vigneronne
Hike, explore, and savor! A trail through the heart of the vineyards, exploring the landscapes of Tursan, with refreshments.
Hiking package + winemaker’s lunch
L’événement Randonnée vigneronne Geaune a été mis à jour le 2026-06-23 par Landes Chalosse
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