Randonnée vigneronne Cave du Tursan Geaune

Informations pratiques

Geaune

Randonnée vigneronne

Cave du Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Randonnez, découvrez, dégustez ! Parcours au coeur du vignoble, découverte des paysages du Tursan, ravitaillement.

Forfait rando + déjeuner vigneron

Randonnez, découvrez, dégustez ! Parcours au coeur du vignoble, découverte des paysages du Tursan, ravitaillement.

Forfait rando + déjeuner vigneron .

Cave du Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr

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English : Randonnée vigneronne

Hike, explore, and savor! A trail through the heart of the vineyards, exploring the landscapes of Tursan, with refreshments.

Hiking package + winemaker’s lunch

L’événement Randonnée vigneronne Geaune a été mis à jour le 2026-06-23 par Landes Chalosse