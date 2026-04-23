Voulême

Randonnée

Poney Club des Retrouvailles Voulême Vienne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Randonnée Pédestre et Equestre.

Organisé par les Amis de Voulême et Les Crins du sourire. .

Poney Club des Retrouvailles Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 63 20 41 contact@vouleme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée

L’événement Randonnée Voulême a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou