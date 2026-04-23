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Randonnée Voulême

Randonnée Voulême dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Poney Club des Retrouvailles

Ville : 86400 Voulême

Département : Vienne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 18 18

Voulême

Randonnée

Poney Club des Retrouvailles Voulême Vienne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Randonnée Pédestre et Equestre.
Organisé par les Amis de Voulême et Les Crins du sourire.   .

Poney Club des Retrouvailles Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 63 20 41  contact@vouleme.fr

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Voulême a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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