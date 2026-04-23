Randonnée Voulême
Randonnée Voulême dimanche 14 juin 2026.
Voulême
Randonnée
Poney Club des Retrouvailles Voulême Vienne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Randonnée Pédestre et Equestre.
Organisé par les Amis de Voulême et Les Crins du sourire. .
Poney Club des Retrouvailles Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 63 20 41 contact@vouleme.fr
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English : Randonnée
L’événement Randonnée Voulême a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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