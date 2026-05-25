RANDONNÉE VTT, PÉDESTRE ET GRAVEL LA TRANSCOËVRONS Mézangers
RANDONNÉE VTT, PÉDESTRE ET GRAVEL LA TRANSCOËVRONS Mézangers dimanche 13 septembre 2026.
Mézangers
RANDONNÉE VTT, PÉDESTRE ET GRAVEL LA TRANSCOËVRONS
Etang du Gué de Selle Mézangers Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Un étang qui reflète le ciel, au fond les sommets qui vous attendent, tel est le cadre merveilleux et unique de cette rando.
Départ de 8h30 à 9h30.
Circuits de 23, 29, 42, 51, 64 et 70 km pour les VTT.
Circuit de 10 et 15 km pour les pédestres.
Gravel: 70 km
Inscription en ligne sur Hellasso. Payant.
Organisée par CA Evron VTT .
Etang du Gué de Selle Mézangers 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 10 25 75 17 caevronvtt@orange.fr
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L’événement RANDONNÉE VTT, PÉDESTRE ET GRAVEL LA TRANSCOËVRONS Mézangers a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons