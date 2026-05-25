Mézangers

RANDONNÉE VTT, PÉDESTRE ET GRAVEL LA TRANSCOËVRONS

Etang du Gué de Selle Mézangers Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Un étang qui reflète le ciel, au fond les sommets qui vous attendent, tel est le cadre merveilleux et unique de cette rando.

Départ de 8h30 à 9h30.

Circuits de 23, 29, 42, 51, 64 et 70 km pour les VTT.

Circuit de 10 et 15 km pour les pédestres.

Gravel: 70 km

Inscription en ligne sur Hellasso. Payant.

Organisée par CA Evron VTT .

Etang du Gué de Selle Mézangers 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 10 25 75 17 caevronvtt@orange.fr

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English :

L’événement RANDONNÉE VTT, PÉDESTRE ET GRAVEL LA TRANSCOËVRONS Mézangers a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons