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AGENDA · Moustoir-Ac

Randonnées bien-être Centre-Morbihan Moustoir-Ac

jeudi 13 août 2026 · Moustoir-Ac

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Ville
56500 Moustoir-Ac
Département
Morbihan
Tarif

Moustoir-Ac

Randonnées bien-être Centre-Morbihan

Moustoir-Ac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Marche Hebdomadaire tous les jeudis. Lieu indiquer a la réservation
Tarif 10€/Personne
Groupe 12 personnes max
Randonnées personnalisées possibles pour amis/famille/entreprise à la ½ journée ou journée complète.
Contact 06.12.49.09.47

Organisée par Breizh Sport Santé   .

Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 12 49 09 47 

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English :

L’événement Randonnées bien-être Centre-Morbihan Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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