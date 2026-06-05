Randonnées estivales de Melgven Melgven
Randonnées estivales de Melgven Melgven dimanche 12 juillet 2026.
Melgven
Randonnées estivales de Melgven
Départ zone de Kerampaou Melgven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Envie de bouger ou simplement de prendre l’air ? En version dynamique ou détente, ces randonnées estivales vous invitent à explorer les richesses de la commune. En départ groupé, des circuits balisés d’environ 8 km vous attendent pour une balade en toute convivialité.
Prévoir équipement adapté à la météo.
Départ, zone de Kerampaou (3 distances 6,9 et 11km) .
Départ zone de Kerampaou Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 97 90 11
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English :
L’événement Randonnées estivales de Melgven Melgven a été mis à jour le 2026-06-05 par OTC CCA
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