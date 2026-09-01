Randonnées solidaires POUZAC Pouzac

Informations pratiques

Pouzac

Randonnées solidaires

POUZAC Départ stade de Pouzac Pouzac Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

2 randonnées solidaires à Pouzac au profit des agricultrices du Bénin !

Organisées par l’association AFDI.

Randonnées à Pouzac, Camp de César.

9h30 randonnée de 10,2km, D+250m rouge-

10h randonnée de 5,5km, D+165m -bleu-

Café offert et inscription sur place.

Restauration à l’arrivée, ouverte à tous même aux non marcheurs.

Menu grillades, frites, fromage, tourte, café. 13€ (6€ enfant). .

POUZAC Départ stade de Pouzac Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 02 13 82 87

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English :

2 charity hikes in Pouzac to benefit women farmers in Benin!

Organized by the AFDI association.

L’événement Randonnées solidaires Pouzac a été mis à jour le 2026-08-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65