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AGENDA · Pouzac

Randonnées solidaires POUZAC Pouzac

dimanche 13 septembre 2026 · POUZAC · Pouzac

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
POUZAC
Adresse
Départ stade de Pouzac
Ville
65200 Pouzac
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Pouzac

Randonnées solidaires

POUZAC Départ stade de Pouzac Pouzac Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

2 randonnées solidaires à Pouzac au profit des agricultrices du Bénin !
Organisées par l’association AFDI.
Randonnées à Pouzac, Camp de César.
9h30 randonnée de 10,2km, D+250m rouge-
10h randonnée de 5,5km, D+165m -bleu-

Café offert et inscription sur place.

Restauration à l’arrivée, ouverte à tous même aux non marcheurs.
Menu grillades, frites, fromage, tourte, café. 13€ (6€ enfant).   .

POUZAC Départ stade de Pouzac Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 02 13 82 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2 charity hikes in Pouzac to benefit women farmers in Benin!
Organized by the AFDI association.

L’événement Randonnées solidaires Pouzac a été mis à jour le 2026-08-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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