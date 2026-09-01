Randonnées solidaires POUZAC Pouzac
dimanche 13 septembre 2026 · POUZAC · Pouzac
Informations pratiques
Pouzac
Randonnées solidaires
POUZAC Départ stade de Pouzac Pouzac Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
2 randonnées solidaires à Pouzac au profit des agricultrices du Bénin !
Organisées par l’association AFDI.
Randonnées à Pouzac, Camp de César.
9h30 randonnée de 10,2km, D+250m rouge-
10h randonnée de 5,5km, D+165m -bleu-
Café offert et inscription sur place.
Restauration à l’arrivée, ouverte à tous même aux non marcheurs.
Menu grillades, frites, fromage, tourte, café. 13€ (6€ enfant). .
POUZAC Départ stade de Pouzac Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 02 13 82 87
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English :
2 charity hikes in Pouzac to benefit women farmers in Benin!
Organized by the AFDI association.
L’événement Randonnées solidaires Pouzac a été mis à jour le 2026-08-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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