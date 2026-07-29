Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin Arette
vendredi 31 juillet 2026 · Arette
Informations pratiques
Arette
Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin
Espace nordique Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-07-31 11:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Découvrez la Cani-marche une aventure en plein air qui allie la randonnée pédestre à la compagnie d’un chien de traîneau !
Explorez les sentiers de la forêt du Braca, renforcez les liens avec le chien qui sera votre complice dans cette activité.
La Cani-marche est une expérience à partager en famille ou entre amis.
A La Pierre Saint-Martin.
Présentation de la meute, du matériel et de l’activité.
Cani-rando découverte d’environ 2 heures.
A partir de 7 ans ou dès 2 ans avec sulky (remorque adaptée).
Prévoir vêtements adaptés aux conditions météorologiques, protection solaire, encas, eau, sac-à-dos et chaussures de randonnée.
Maintien à partir de 2 réservations. .
Espace nordique Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09
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English : Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin
L’événement Randonner avec un chien nordique à La Pierre Saint-Martin Arette a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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