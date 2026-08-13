Randonnons ensemble ! Parking de la MJC La Marelle Scaër

dimanche 20 septembre 2026 · Parking de la MJC La Marelle · Scaër

Informations pratiques

Scaër

Randonnons ensemble !

Parking de la MJC La Marelle 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Envie de bouger, de respirer et de découvrir autrement le Pays de Quimperlé ?

Rejoignez-nous pour une rando, accessible tous niveaux, organisée le dimanche 20 septembre 2026 à Scaër.

Deux parcours sont proposés 2 km (accessible PMR) et 6 km, pour une matinée conviviale et ouverte à tous.

Départ et arrivée parking de la MJC La Marelle

Rendez-vous dès 8h30 Départs possibles jusqu’à 11h30

Gratuit, sans inscription. .

Parking de la MJC La Marelle 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 7 45 10 12 69

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English :

L’événement Randonnons ensemble ! Scaër a été mis à jour le 2026-08-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS