Randos d’été | Kerauter Gouarec et Plélauff Foirail Gouarec

Informations pratiques

Gouarec

Randos d’été | Kerauter Gouarec et Plélauff

Foirail (port de Gouarec) Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Circuit de Kerauter Gouarec et Plélauff

Du 08 juillet au 26 août, Gouarec Culture Loisirs propose chaque mercredi ses RANDOS d’ETE, des balades guidées dans le Kreiz Breizh, ouvertes à tous, de 7 ans à 97 ans. Départ le matin ou l’après-midi, pour 8 à 9 km, à allure modérée. Bien s’équiper en chaussures et avoir de quoi se désaltérer.

Org. Gouarec Culture Loisirs .

Foirail (port de Gouarec) Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 55 02 45

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English :

L’événement Randos d’été | Kerauter Gouarec et Plélauff Gouarec a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh