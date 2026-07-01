Randos d’été | Kerauter Gouarec et Plélauff Foirail Gouarec
mercredi 22 juillet 2026 · Foirail · Gouarec
Informations pratiques
Gouarec
Randos d’été | Kerauter Gouarec et Plélauff
Foirail (port de Gouarec) Gouarec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Circuit de Kerauter Gouarec et Plélauff
Du 08 juillet au 26 août, Gouarec Culture Loisirs propose chaque mercredi ses RANDOS d’ETE, des balades guidées dans le Kreiz Breizh, ouvertes à tous, de 7 ans à 97 ans. Départ le matin ou l’après-midi, pour 8 à 9 km, à allure modérée. Bien s’équiper en chaussures et avoir de quoi se désaltérer.
Org. Gouarec Culture Loisirs .
Foirail (port de Gouarec) Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 55 02 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randos d’été | Kerauter Gouarec et Plélauff Gouarec a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
À voir aussi à Gouarec (Côtes-d'Armor)
- Les Ateliers créatifs Modelage a l’argile Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec 9 juillet 2026
- Les Ateliers créatifs Création de bijoux Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec 10 juillet 2026
- Les Ateliers créatifs Fleurs en origami Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec 11 juillet 2026
- Concert au jardin | Duo Andantino Gouarec 14 juillet 2026
- Les Ateliers créatifs Modelage à l’argile Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec 17 juillet 2026