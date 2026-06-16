Raphaël Feuillâtre Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Raphaël Feuillâtre

Samedi 12 juin 2027 de 18h à 19h30. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-12 18:00:00

fin : 2027-06-12 19:30:00

Date(s) :

2027-06-12

Le programme de Raphaël Feuillâtre est un hommage aux grands maîtres de la musique espagnole et sud-américaine. Il possède le duende et la sensualité pour porter ce répertoire au plus haut.

Raphaël Feuillâtre, guitare



Né à Djibouti, Raphaël Feuillâtre a grandi à Cholet dans une famille non musicienne. C’est la guitare qui m’a choisi confie celui qui est devenu le nouveau visage de la guitare dans le monde. Il a eu un coup de foudre pour l’instrument avant d’étudier à l’école de musique de Cholet, de continuer au Conservatoire de Nantes et d’achever sa formation au Conservatoire de Paris.

Les concerts se succèdent et ne se ressemblent pas. En 2022, il signe un contrat exclusif avec Deutsche Grammophon. L’année suivante, son album se place en tête des écoutes sur Apple Music. Il fait ses débuts à Carnegie Hall et ne quitte plus les sommets.



PROGRAMME



Œuvres de

Francisco Tarrega, Isaac Albeniz, Miguel Llobet, Domenico Scarlatti,

Mario Castelnuovo-Tedesco, Augustin Barrios, Antonio Lauro,

Leo Brouwer, Sergio Assad, Villa Lobos,

Astor Piazzolla, Roland Dyens. .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com

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English :

Raphaël Feuillâtre’s program pays tribute to the great masters of Spanish and South American music. He possesses the duende and sensuality needed to bring this repertoire to its fullest potential.

L’événement Raphaël Feuillâtre Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille