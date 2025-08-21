Spectacle Rappelle-toi Barbara, Brecht, Prévert Espace culturel Armorica Plouguerneau

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2026-05-07 20:30:00
2026-05-07

Rappelle-toi est un récital bilingue franco-allemand autour de Barbara, Bertolt Brecht, Jacques Prévert et d’autres artistes qui ont ému autant qu’ils ont bousculé les mentalités. Cristine Merienne, chanteuse harpiste franco-allemande, et Hervé Lesvenan, pianiste finistérien, nous invitent à réentendre ces chansons-monuments dans les deux langues. Cela parle de guerre et de paix, de mémoire et d’oubli, de langue et de poésie.   .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34 

