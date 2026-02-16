RAR week-end deux circuits de visites Rouen
Esplanade Marcel Duchamp Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-06-05 17:30:00
fin : 2026-06-05
2026-06-05
Profitez du RAR-weekend tout en découvrant l’architecture et l’histoire de la Ville de Rouen, ça vous tente ? Avec deux itinéraires regroupant les antiquaires participants, déambulez entre les quartiers, les époques et les ambiances.
Circuit 1 Du Musée des Beaux-arts à la rue Eaux-de-Robec
Vendredi 5 juin, 17h30
Rdv Esplanade Marcel-Duchamp, Rouen https://my.weezevent.com/le-rar-week-end-du-musee-des-beaux-arts-a-la-rue-eaux-de-robec .
Esplanade Marcel Duchamp Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
