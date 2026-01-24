RAR week-end Rouen

RAR week-end

Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Vendredi 2026-06-04

2026-06-07

2026-06-04

Devenu un rendez-vous culturel incontournable, l’événement est désormais très attendu par les collectionneurs, chineurs et amateurs d’art.

Orchestré par 24 antiquaires, galeristes et brocanteurs de Rouen, il propose une déambulation à travers les rues de la ville, mettant en lumière vitrines remarquables, objets d’exception et expositions d’artistes.

Le parcours relie les boutiques entre elles et transforme Rouen, le temps d’un week-end, en un véritable festival d’antiquités, de design et d’objets d’art.

Pour sa 5ᵉ édition, Jacques Garcia, maître du design baroque et icône de l’architecture intérieure, sera le parrain. .

Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

