Rassemblement American and Classic Lezay

Centre-ville Lezay Deux-Sèvres
RDV au centre-ville de Lezay pour une journée à thème American and Classic, en partenariat avec le comité des fêtes de Lezay et Gabi ATIP’INK.
Présence de pin-ups, exposition de véhicules américains (motos, voitures), bourse d’échange de pièces de véhicules américains et classiques.
Buvette et restauration sur place.
Tombola (les dons seront reversés à l’école élémentaire de Lezay).
Entrée gratuite, emplacement gratuit pour les exposants. .
