Rassemblement American and Classic Lezay

Rassemblement American and Classic

Centre-ville Lezay Deux-Sèvres

Gratuit

2026-05-31

2026-05-31

2026-05-31

RASSEMBLEMENT AMERICAN AND CLASSIC

RDV au centre-ville de Lezay pour une journée à thème American and Classic, en partenariat avec le comité des fêtes de Lezay et Gabi ATIP’INK.

Présence de pin-ups, exposition de véhicules américains (motos, voitures), bourse d’échange de pièces de véhicules américains et classiques.

Buvette et restauration sur place.

Tombola (les dons seront reversés à l’école élémentaire de Lezay).

Entrée gratuite, emplacement gratuit pour les exposants. .

Centre-ville Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 47 33

English : Rassemblement American and Classic

