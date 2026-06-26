Autry-le-Châtel

Rassemblement autos/motos

Autry-le-Châtel Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le 1er août à Autry-le-Châtel de 10h à 19h, venez au grand rassemblement Autos et Motos à l’étang des Coudreaux. Entrée gratuite, véhicules anciens et de prestige, animations, burgers, pin-ups, musique. Café offert aux participants. Infos et programme sur blocmoteur.fr.

Rendez-vous le samedi 1er août de 10h à 19h à l’étang des Coudreaux d’Autry-le-Châtel, pour un grand rassemblement Autos, Motos et véhicules d’exception. Événement gratuit et ouvert à tous, passionnés ou curieux, venez admirer des voitures de plus de 20 ans, ainsi que des modèles prestigieux, tunés ou de piste, quel que soit leur âge. Motos, quads, camions, tracteurs et bien plus seront également au rendez-vous. Ambiance festive garantie avec food-truck, boissons, glaces, musique, pin-ups, et café de bienvenue offert aux participants. Retrouvez toutes les infos et le programme complet sur blocmoteur.fr. Une journée à ne pas manquer pour les amateurs de belles mécaniques. .

Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 19 10 48

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English :

On August 1 in Autry-le-Châtel from 10 a.m. to 7 p.m., come to the big car and motorcycle gathering at the Étang des Coudreaux. Free admission, classic and luxury cars, entertainment, burgers, pin-ups, and music. Complimentary coffee for participants. For more information and the program, visit blocmoteur.fr.

L’événement Rassemblement autos/motos Autry-le-Châtel a été mis à jour le 2026-06-26 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX