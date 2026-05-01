Rassemblement autos-motos Mairie de Saint-Ciers-du-Taillon Saint-Ciers-du-Taillon
Rassemblement autos-motos Mairie de Saint-Ciers-du-Taillon Saint-Ciers-du-Taillon dimanche 24 mai 2026.
Saint-Ciers-du-Taillon
Rassemblement autos-motos
Mairie de Saint-Ciers-du-Taillon 1 place de la mairie Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Rassemblement autos-motos à Saint Ciers du Taillon (17240)
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Mairie de Saint-Ciers-du-Taillon 1 place de la mairie Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 44 25 08
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English :
Car and motorcycle gathering in Saint Ciers du Taillon (17240)
L’événement Rassemblement autos-motos Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2026-05-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge