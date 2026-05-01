Rassemblement autos-motos Mairie de Saint-Ciers-du-Taillon Saint-Ciers-du-Taillon

Saint-Ciers-du-Taillon

Rassemblement autos-motos

Mairie de Saint-Ciers-du-Taillon 1 place de la mairie Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Rassemblement autos-motos à Saint Ciers du Taillon (17240)

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Mairie de Saint-Ciers-du-Taillon 1 place de la mairie Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 44 25 08

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English :

Car and motorcycle gathering in Saint Ciers du Taillon (17240)

L’événement Rassemblement autos-motos Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2026-05-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge