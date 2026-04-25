Rassemblement de Porsche McArthurGlen Paris-Giverny Douains

Douains

Rassemblement de Porsche

McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Plongez dans l’univers iconique de Porsche lors d’un rassemblement exclusif dédié aux passionnés de la marque.

Entre élégance, performance et héritage automobile, cet événement est une célébration du design intemporel et de l’ingénierie de précision.

Que vous soyez propriétaire ou admirateur, rejoignez-nous pour partager un moment unique autour d’une passion commune.

Date Samedi 30 mai 2026

Lieu McArthurGlen Paris-Giverny

Horaires 09h30-17h30

Accès Parking réservé aux véhicules Porsche

Au programme exposition de modèles, rencontres entre passionnés, animations, espace lifestyle

Critères de participation pour les porschistes

Pour garantir l’exclusivité et la qualité de l’événement, certaines conditions s’appliquent

• Être propriétaire d’un véhicule Porsche (tous modèles acceptés)

• Véhicule en bon état de présentation

• Inscription préalable obligatoire .

McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie

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English : Rassemblement de Porsche

L’événement Rassemblement de Porsche Douains a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération