Rassemblement de Porsche McArthurGlen Paris-Giverny Douains
Rassemblement de Porsche McArthurGlen Paris-Giverny Douains samedi 30 mai 2026.
Douains
Rassemblement de Porsche
McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Plongez dans l’univers iconique de Porsche lors d’un rassemblement exclusif dédié aux passionnés de la marque.
Entre élégance, performance et héritage automobile, cet événement est une célébration du design intemporel et de l’ingénierie de précision.
Que vous soyez propriétaire ou admirateur, rejoignez-nous pour partager un moment unique autour d’une passion commune.
Date Samedi 30 mai 2026
Lieu McArthurGlen Paris-Giverny
Horaires 09h30-17h30
Accès Parking réservé aux véhicules Porsche
Au programme exposition de modèles, rencontres entre passionnés, animations, espace lifestyle
Critères de participation pour les porschistes
Pour garantir l’exclusivité et la qualité de l’événement, certaines conditions s’appliquent
• Être propriétaire d’un véhicule Porsche (tous modèles acceptés)
• Véhicule en bon état de présentation
• Inscription préalable obligatoire .
McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie
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English : Rassemblement de Porsche
L’événement Rassemblement de Porsche Douains a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération