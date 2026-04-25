McArthurGlen Run 2026 McArthurGlen Paris-Giverny Douains

Douains

McArthurGlen Run 2026

McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La McArthurGlen Run revient pour la 3ème édition au cœur de la campagne normande.

Une course au grand air et accessible à tous.

Avec deux parcours de 5km et 10km, chacun peut relever son propre défi, à son rythme, et partager un moment sportif et convivial, entre plaisir de courir et dépassement de soi.

Date Samedi 20 juin 2026

Lieu McArthurGlen Paris-Giverny

Parcours disponibles 5km (départ 9h30) & 10km (départ 10h15)

Record 2025 5km en 18’27 & 10km en 36’05

Récompenses 3 premiers prix des catégories Hommes & Femmes

Course solidaire Une partie des bénéfices de la course sont reversés à l’Association Les Fontaines qui œuvre pour l’accueil et l’accompagnement de personnes en situation de fragilité. Sa mission principale est d’offrir un lieu de vie, d’écoute et de reconstruction à des personnes confrontées à des difficultés sociales, familiales ou personnelles. L’association aide chacun à reprendre confiance, à retrouver une stabilité et à se reconstruire à son rythme, dans un cadre bienveillant et humain

• Inscription préalable obligatoire https://in.njuko.com/mcarthurglen-run-2026?currentPage=select-competition&fbclid=IwY2xjawRFkFxleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEesowyCdrti-jsL4q7FAshUYOmWWqUpIguhKsyschwT6ctzvq7udpmFZrUztk_aem_PX7QJbMbFG4a03AFuFoCGg .

McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie

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English : McArthurGlen Run 2026

L’événement McArthurGlen Run 2026 Douains a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération