Dégustation Twin Pop Maison des Métiers d’Art Douains
Dégustation Twin Pop Maison des Métiers d’Art Douains samedi 20 juin 2026.
Douains
Dégustation Twin Pop
Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Lorsque deux sœurs jumelles décident de révolutionner le popcorn, ça donne Twinpop un grand choix de pop-corn sucrés et salés à déguster à toute heure.
Grâce à leur savoir-faire familial et leur goût des bonnes choses, Camille et Béryl vous ont concocté des recettes savoureuses à partir d’ingrédients de qualité et de grain de maïs sans OGM.
Le tout fabriqué dans leur Normandie natale.
L’Équipe de l’Épicerie vous invite à venir déguster les Twinpop de Fingers Food un double plaisir à savourer à chaque bouchée ! Une expérience gourmande et irrésistible vous attend !
Du sucré avec le chocolat caramel et le caramel beurre salé
Du salé avec la Truffe-Poivre Noir, Thym-Citron, Chèvre Miel et Baies Roses-Sel de Guérande
Craquez dès aujourd’hui ! .
Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10
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English : Dégustation Twin Pop
L’événement Dégustation Twin Pop Douains a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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