Concert de la chorale Accord’Eure Douains Douains
Concert de la chorale Accord’Eure Douains Douains samedi 13 juin 2026.
Douains
Concert de la chorale Accord’Eure Douains
Eglise de Douains Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert de la chorale Accord’Eure de Pacy sur Eure.
Venez écouter 60 choristes avec un répertoire éclectique des chants classiques, traditionnels et des chansons françaises.
– Date Samedi 13 juin 2026.
– Heure 18 heures.
– Lieu Eglise de Douains
– Tarif: Entrée gratuite, participation au chapeau.
Coordonnées Michel Del Ben, tél: 06 82 27 79 61 (Président de la Chorale) .
Eglise de Douains Douains 27120 Eure Normandie +33 6 82 27 79 61
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English : Concert de la chorale Accord’Eure Douains
L’événement Concert de la chorale Accord’Eure Douains Douains a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération