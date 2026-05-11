Douains

Concert de la chorale Accord’Eure Douains

Eglise de Douains Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert de la chorale Accord’Eure de Pacy sur Eure.

Venez écouter 60 choristes avec un répertoire éclectique des chants classiques, traditionnels et des chansons françaises.

– Date Samedi 13 juin 2026.

– Heure 18 heures.

– Lieu Eglise de Douains

– Tarif: Entrée gratuite, participation au chapeau.

Coordonnées Michel Del Ben, tél: 06 82 27 79 61 (Président de la Chorale) .

Eglise de Douains Douains 27120 Eure Normandie +33 6 82 27 79 61

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English : Concert de la chorale Accord’Eure Douains

L’événement Concert de la chorale Accord’Eure Douains Douains a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération