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Atelier Arbre en bande dessinée ou papier poésie Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier Arbre en bande dessinée ou papier poésie Maison des Métiers d’Art Douains dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Maison des Métiers d'Art

Adresse : 1 Avenue du 13ème Dragon

Ville : 27120 Douains

Département : Eure

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Douains

Atelier Arbre en bande dessinée ou papier poésie

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 16:30:00

Date(s) :
2026-07-19

Vous aimez le découpage, la poésie ou les bandes dessinées ? Laissez libre cours à votre imagination le temps d’un après-midi et repartez avec votre propre œuvre d’art !

Au programme création de la structure en métal, découpage minutieux des bandes de papier et des branches, collage, et mise en peinture du personnage et des feuilles. Agnès vous guidera pas à pas, avec bienveillance et bonne humeur !   .

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10 

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English : Atelier Arbre en bande dessinée ou papier poésie

L’événement Atelier Arbre en bande dessinée ou papier poésie Douains a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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