Atelier Arbre en bande dessinée ou papier poésie Maison des Métiers d’Art Douains

Douains

Atelier Arbre en bande dessinée ou papier poésie

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19 16:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Vous aimez le découpage, la poésie ou les bandes dessinées ? Laissez libre cours à votre imagination le temps d’un après-midi et repartez avec votre propre œuvre d’art !

Au programme création de la structure en métal, découpage minutieux des bandes de papier et des branches, collage, et mise en peinture du personnage et des feuilles. Agnès vous guidera pas à pas, avec bienveillance et bonne humeur ! .

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

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English : Atelier Arbre en bande dessinée ou papier poésie

L’événement Atelier Arbre en bande dessinée ou papier poésie Douains a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération