Atelier Aquarelle Chinoise Maison des Métiers d’Art Douains

Douains

Atelier Aquarelle Chinoise

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 16:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Présentation de l’aquarelle à la chinoise et du matériel que vous utiliserez, à savoir

– les pinceaux chinois,

– l’aquarelle chinoise,

– l’encre de Chine.

Puis vous passerez proprement dit à la pratique.

Découverte des fabuleux pinceaux chinois, et surtout comment les utiliser.

Initiation et exercices à l’encre de Chine traits appuyés, levés, secs, mouillés, larges, fins, brouillon…

Introduction des couleurs comment réussir les dégradés

Initiation à divers sujets d’aquarelle à la chinoise fleurs, feuilles de bambou, eau…

Réalisation d’une peinture que vous pourrez emporter.

Appréciez les œuvres de chacun-e…

Cette activité vous apportera bienfait et sérénité…

Public À partir de 12 ans. .

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

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English : Atelier Aquarelle Chinoise

L’événement Atelier Aquarelle Chinoise Douains a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération