Atelier Aquarelle Chinoise Maison des Métiers d’Art Douains
Atelier Aquarelle Chinoise Maison des Métiers d’Art Douains samedi 8 août 2026.
Douains
Atelier Aquarelle Chinoise
Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 16:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Présentation de l’aquarelle à la chinoise et du matériel que vous utiliserez, à savoir
– les pinceaux chinois,
– l’aquarelle chinoise,
– l’encre de Chine.
Puis vous passerez proprement dit à la pratique.
Découverte des fabuleux pinceaux chinois, et surtout comment les utiliser.
Initiation et exercices à l’encre de Chine traits appuyés, levés, secs, mouillés, larges, fins, brouillon…
Introduction des couleurs comment réussir les dégradés
Initiation à divers sujets d’aquarelle à la chinoise fleurs, feuilles de bambou, eau…
Réalisation d’une peinture que vous pourrez emporter.
Appréciez les œuvres de chacun-e…
Cette activité vous apportera bienfait et sérénité…
Public À partir de 12 ans. .
Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10
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English : Atelier Aquarelle Chinoise
L’événement Atelier Aquarelle Chinoise Douains a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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