Festival Musique en bord de Seine Répétition publique Maison des métiers d’art Douains

Informations pratiques

Douains

Festival Musique en bord de Seine Répétition publique

Maison des métiers d’art Avenue du Capitaine Vandière de Vitrac Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 11:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Parce que le festival se vit aussi en dehors de la salle de concert, Musique en bord de Seine propose tout au long de la semaine des rendez-vous ouverts à tous. Concerts pédagogiques, répétitions publiques, stage de chant, rencontres autour des œuvres et moments privilégiés avec les artistes invitent petits et grands à découvrir la musique autrement, dans une ambiance conviviale et accessible.

Programme Claude Debussy Sonate pour flûte, alto et harpe

Harpe Joséphine Plagnol

Flûte Raquele Magalhaes

Alto Anna Sypniewski

Dans la limite des places disponibles. .

Maison des métiers d’art Avenue du Capitaine Vandière de Vitrac Douains 27120 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11

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English : Festival Musique en bord de Seine Répétition publique

L’événement Festival Musique en bord de Seine Répétition publique Douains a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération