McArthurGlen fait son cinéma (en plein air) ! McArthurGlen Paris-Giverny Douains

Informations pratiques

Douains

McArthurGlen fait son cinéma (en plein air) !

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:45:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

La 2ème édition

Vous nous en avez redemandé ?

McArthurGlen Paris-Giverny, vous accueille jeudi 27 août pour une deuxième édition de son cinéma en plein air !

A l’affiche LÀ-HAUT, un classique Pixar plein de tendresse, de poésie et d’aventure, à voir sous les étoiles.

En partenariat avec Aigle, la soirée débutera avec un Bingo à 19h45, puis le film commencera à 21h. Nos foodtrucks et stand gourmands seront aussi de la partie pour vous proposer boissons et snacks !

BONUS la billetterie est gratuite ! .

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains 27120 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : McArthurGlen fait son cinéma (en plein air) !

L’événement McArthurGlen fait son cinéma (en plein air) ! Douains a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération