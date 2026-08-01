McArthurGlen fait son cinéma (en plein air) ! McArthurGlen Paris-Giverny Douains
jeudi 27 août 2026 · McArthurGlen Paris-Giverny · Douains
Informations pratiques
Douains
McArthurGlen fait son cinéma (en plein air) !
McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:45:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
La 2ème édition
Vous nous en avez redemandé ?
McArthurGlen Paris-Giverny, vous accueille jeudi 27 août pour une deuxième édition de son cinéma en plein air !
A l’affiche LÀ-HAUT, un classique Pixar plein de tendresse, de poésie et d’aventure, à voir sous les étoiles.
En partenariat avec Aigle, la soirée débutera avec un Bingo à 19h45, puis le film commencera à 21h. Nos foodtrucks et stand gourmands seront aussi de la partie pour vous proposer boissons et snacks !
BONUS la billetterie est gratuite ! .
McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains 27120 Eure Normandie
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English : McArthurGlen fait son cinéma (en plein air) !
L’événement McArthurGlen fait son cinéma (en plein air) ! Douains a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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