Dégustation La Pêcherie Bertolo Maison des Métiers d’Art Douains
Dégustation La Pêcherie Bertolo Maison des Métiers d’Art Douains samedi 5 septembre 2026.
Douains
Dégustation La Pêcherie Bertolo
Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Pêcheurs professionnels en eau douce depuis 7 générations avec un savoir-faire dans le respect de la nature et la biodiversité. C’est Nadia qui aura le plaisir de vous faire déguster des Tartinalbles de Silure, de Carpe et de Brème préparées avec divers condiments. .
Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10
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English : Dégustation La Pêcherie Bertolo
L’événement Dégustation La Pêcherie Bertolo Douains a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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