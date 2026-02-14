Dégustation La Pêcherie Bertolo Maison des Métiers d’Art Douains

Douains

Dégustation La Pêcherie Bertolo

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 15:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Pêcheurs professionnels en eau douce depuis 7 générations avec un savoir-faire dans le respect de la nature et la biodiversité. C’est Nadia qui aura le plaisir de vous faire déguster des Tartinalbles de Silure, de Carpe et de Brème préparées avec divers condiments. .

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

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English : Dégustation La Pêcherie Bertolo

L’événement Dégustation La Pêcherie Bertolo Douains a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération