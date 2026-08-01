La plus grande fusée du monde en LEGO® ! McArthurGlen Paris-Giverny Douains
mercredi 19 août 2026 · McArthurGlen Paris-Giverny · Douains
Informations pratiques
Douains
La plus grande fusée du monde en LEGO® !
McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-19
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-19
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McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains 27120 Eure Normandie
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English : La plus grande fusée du monde en LEGO® !
L’événement La plus grande fusée du monde en LEGO® ! Douains a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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