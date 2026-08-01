La plus grande fusée du monde en LEGO® ! McArthurGlen Paris-Giverny Douains

Informations pratiques

Douains

La plus grande fusée du monde en LEGO® !

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-19

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-19

Rejoignez Nicolas Riveau, Recordman d’Europe de construction de briques, pour participer à la construction de la plus grande fusée en LEGO®du monde !

Prêt à viser les étoiles ?!

Réservez votre créneau d’une heure pour participer à ce record, en famille, seul ou entre amis ! .

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains 27120 Eure Normandie

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English : La plus grande fusée du monde en LEGO® !

L’événement La plus grande fusée du monde en LEGO® ! Douains a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération