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La plus grande fusée du monde en LEGO® ! McArthurGlen Paris-Giverny Douains

mercredi 19 août 2026 · McArthurGlen Paris-Giverny · Douains

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
McArthurGlen Paris-Giverny
Adresse
Avenue du capitaine Vandière de Vitrac
Ville
27120 Douains
Département
Eure
Tarif

Douains

La plus grande fusée du monde en LEGO® !

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-19
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-19

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McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains 27120 Eure Normandie  

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English : La plus grande fusée du monde en LEGO® !

L’événement La plus grande fusée du monde en LEGO® ! Douains a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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