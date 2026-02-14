Atelier Métal à repousser Maison des Métiers d’Art Douains
samedi 3 octobre 2026 · Maison des Métiers d'Art · Douains
Informations pratiques
Douains
Atelier Métal à repousser
Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 16:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Lors de cet atelier, les participants sont invités à découvrir la technique du métal à repousser afin de créer un tableau en relief, à la fois délicat et lumineux.
Après une courte introduction, chacun choisit son motif ou laisse libre cours à son imagination. À l’aide d’outils simples, le métal est travaillé pour faire apparaître formes, textures et jeux de lumière. La création est ensuite mise en valeur dans un cadre pour donner naissance à une œuvre unique.
L’atelier se déroule dans une ambiance bienveillante et accessible à tous, sans prérequis. Il offre un temps de création, de détente et d’expression, où chacun peut avancer à son rythme et se laisser porter par le plaisir de faire.
Tout le matériel sera fournit
– Feuilles de métal à repousser
– Plaques de support souples
– Outils de repoussage
– Modèles / motifs d’inspiration
– Papier calque
– Crayons pour tracé préalable
– Ciseaux
– Cadre
– feuilles colorés pour le fond du cadre
Public À partir de 8 ans accompagné d’un adulte et 14 ans en solo. .
Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10
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English : Atelier Métal à repousser
L’événement Atelier Métal à repousser Douains a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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