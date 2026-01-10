Atelier Impression végétale sur tissu ancien Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier Impression végétale sur tissu ancien

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 16:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Laurence vous propose un atelier où vous allez découvrir les impressions végétales sur textile.

Vous allez créer une composition avec des feuilles et fleurs de saison sur une toile de drap ancien.

Ce textile transformé avec des impressions uniques pourra servir à la confection d’une pochette de voyage.

Une belle expérience d’immersion dans la magie végétale ! Un instant de détente où vous laisserez libre cours à votre imagination.

Vous repartirez avec votre création et des conseils pour continuer à expérimenter les impressions végétales à la maison.

Public À partir de 15 ans .

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

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English : Atelier Impression végétale sur tissu ancien

L’événement Atelier Impression végétale sur tissu ancien Douains a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération