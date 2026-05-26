Dégustation La Teurgoule de Janville Maison des Métiers d’Art Douains
Dégustation La Teurgoule de Janville Maison des Métiers d’Art Douains samedi 8 août 2026.
Douains
Dégustation La Teurgoule de Janville
Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
La Teurgoule, Alain Urban, enfant y est tombé dedans comme Obélix dans son chaudron de potion magique. Et devenu adulte c’est en se souvenant de senteurs de son enfance qu’il a décidé en 1993 avec l’aide de sa femme Christine, de franchir le pas, après quelques aventures dans le commerce traditionnel, et de sortir ce délicieux dessert Normand dont les origines remontent au XVIIIème siècle, de leur village d’irréductibles normands en Pays d’Auge d’où ils n’étaient quasiment jamais sorti. Pour faire face à la famine, les autorités royales auraient, selon la légende, distribué du riz et des épices aux nécessiteux. .
Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10
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English : Dégustation La Teurgoule de Janville
L’événement Dégustation La Teurgoule de Janville Douains a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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