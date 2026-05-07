Cinéma en plein air McArthurGlen Paris-Giverny Douains
Cinéma en plein air McArthurGlen Paris-Giverny Douains samedi 27 juin 2026.
Douains
Cinéma en plein air
McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:45:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Cinéma sous les étoiles… ça vous dit ? ✨
On vous prépare une séance de cinéma en plein air pour une soirée magique à partager Notez la date du 27 juin dès maintenant.
Et le bonus ? C’est gratuit pour les membres du McArthurGlen Loyalty Club .
McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie
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English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Douains a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération