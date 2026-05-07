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Cinéma en plein air McArthurGlen Paris-Giverny Douains

Cinéma en plein air McArthurGlen Paris-Giverny Douains samedi 27 juin 2026.

Lieu : McArthurGlen Paris-Giverny

Adresse : 1 avenue du 13ème Dragon

Ville : 27120 Douains

Département : Eure

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 21:45:00

Tarif :

Douains

Cinéma en plein air

McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:45:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

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McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie  

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Douains a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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