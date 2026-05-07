Cinéma en plein air McArthurGlen Paris-Giverny Douains

Douains

Cinéma en plein air

McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:45:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Cinéma sous les étoiles… ça vous dit ? ✨

On vous prépare une séance de cinéma en plein air pour une soirée magique à partager Notez la date du 27 juin dès maintenant.

Et le bonus ? C’est gratuit pour les membres du McArthurGlen Loyalty Club .

McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Douains a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération