Concours Puzzle Ravensburger McArthurGlen Paris-Giverny Douains

Douains

Concours Puzzle Ravensburger

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez relever le défi lors d’un concours individuel autour d’un puzzle Ravensburger de 500 pièces, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

La participation est gratuite, sur inscription uniquement, avec 25 places disponibles.

Arrivée des participants à 13h30 au GVRNY Concept Store (à côté de la boutique Tommy Hilfiger)

Début du concours à 14h00

Fin du concours à 20h00

De nombreux cadeaux sont à gagner pour les 3 premiers participants

1er prix un puzzle Ravensburger 3000 pièces

3e prix un puzzle Ravensburger 1000 pièces .

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains 27120 Eure Normandie

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English : Concours Puzzle Ravensburger

L’événement Concours Puzzle Ravensburger Douains a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération