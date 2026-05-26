Concours Puzzle Ravensburger McArthurGlen Paris-Giverny Douains
Concours Puzzle Ravensburger McArthurGlen Paris-Giverny Douains samedi 6 juin 2026.
Douains
Concours Puzzle Ravensburger
McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez relever le défi lors d’un concours individuel autour d’un puzzle Ravensburger de 500 pièces, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.
La participation est gratuite, sur inscription uniquement, avec 25 places disponibles.
Arrivée des participants à 13h30 au GVRNY Concept Store (à côté de la boutique Tommy Hilfiger)
Début du concours à 14h00
Fin du concours à 20h00
De nombreux cadeaux sont à gagner pour les 3 premiers participants
1er prix un puzzle Ravensburger 3000 pièces
3e prix un puzzle Ravensburger 1000 pièces .
McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains 27120 Eure Normandie
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English : Concours Puzzle Ravensburger
L’événement Concours Puzzle Ravensburger Douains a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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