Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours Puzzle Ravensburger McArthurGlen Paris-Giverny Douains

Concours Puzzle Ravensburger McArthurGlen Paris-Giverny Douains samedi 6 juin 2026.

Lieu : McArthurGlen Paris-Giverny

Adresse : Avenue du capitaine Vandière de Vitrac

Ville : 27120 Douains

Département : Eure

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Douains

Concours Puzzle Ravensburger

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Venez relever le défi lors d’un concours individuel autour d’un puzzle Ravensburger de 500 pièces, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

La participation est gratuite, sur inscription uniquement, avec 25 places disponibles.

Arrivée des participants à 13h30 au GVRNY Concept Store (à côté de la boutique Tommy Hilfiger)
Début du concours à 14h00
Fin du concours à 20h00

De nombreux cadeaux sont à gagner pour les 3 premiers participants
1er prix un puzzle Ravensburger 3000 pièces
3e prix un puzzle Ravensburger 1000 pièces   .

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains 27120 Eure Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours Puzzle Ravensburger

L’événement Concours Puzzle Ravensburger Douains a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à Douains (Eure)