Coulonges-sur-l’Autize

Rassemblement de véhicules anciens & exception

Place du Château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 13:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’association Rassemblement Coulonges/l’Autize organise une exposition de véhicules anciens. .

Place du Château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Rassemblement de véhicules anciens & exception

L’événement Rassemblement de véhicules anciens & exception Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Val de Gâtine