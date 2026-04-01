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Rassemblement de véhicules anciens & exception Coulonges-sur-l’Autize

Rassemblement de véhicules anciens & exception Coulonges-sur-l’Autize

Rassemblement de véhicules anciens & exception Coulonges-sur-l’Autize dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Place du Château

Ville : 79160 Coulonges-sur-l'Autize

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Coulonges-sur-l’Autize

Rassemblement de véhicules anciens & exception

Place du Château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 13:00:00

Date(s) :
2026-04-19

L’association Rassemblement Coulonges/l’Autize organise une exposition de véhicules anciens.   .

Place du Château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Rassemblement de véhicules anciens & exception

L’événement Rassemblement de véhicules anciens & exception Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Val de Gâtine

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