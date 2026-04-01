Rassemblement de véhicules anciens & exception Coulonges-sur-l’Autize
Rassemblement de véhicules anciens & exception Coulonges-sur-l’Autize dimanche 19 avril 2026.
Coulonges-sur-l’Autize
Rassemblement de véhicules anciens & exception
Place du Château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 13:00:00
Date(s) :
2026-04-19
L’association Rassemblement Coulonges/l’Autize organise une exposition de véhicules anciens. .
Place du Château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Rassemblement de véhicules anciens & exception
L’événement Rassemblement de véhicules anciens & exception Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Val de Gâtine
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