Rassemblement de véhicules anciens

Place du Chanoine Roche Léré Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 14:30:00

Date(s) :

2026-05-30

2ème rassemblement de véhicules anciens

Pour fêter les 1 an de la labellisation du village comme Village d’accueil de Véhicules d’Epoque par la Fédération française des Véhicules d’Epoque, la commune ouvre sa place à tous les collectionneurs qui souhaitent participer .

Place du Chanoine Roche Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 55 31 28 tourisme.lere@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2nd vintage car rally

L’événement Rassemblement de véhicules anciens Léré a été mis à jour le 2026-03-09 par BERRY