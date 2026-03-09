Rassemblement de véhicules anciens Léré
Rassemblement de véhicules anciens Léré samedi 30 mai 2026.
Rassemblement de véhicules anciens
Place du Chanoine Roche Léré Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 14:30:00
2026-05-30
2ème rassemblement de véhicules anciens
Pour fêter les 1 an de la labellisation du village comme Village d’accueil de Véhicules d’Epoque par la Fédération française des Véhicules d’Epoque, la commune ouvre sa place à tous les collectionneurs qui souhaitent participer .
Place du Chanoine Roche Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 55 31 28 tourisme.lere@orange.fr
English :
2nd vintage car rally
